"Rietveld Schröderhuis was liefdesklus"

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In het Centraal Museum in Utrecht start deze week een nieuwe tentoonstelling over de totstandkoming van het Rietveld Schröderhuis en het leven in het huis. De markante woning werd door Gerrit Rietveld ontwerpen volgens de kunststroming De Stijl, waarna beeldend kunstenaar Truus Schröder er zestig jaar woonde.



"We laten de persoonlijke verhalen achter het Rietveld Schröderhuis zien", vertelt conservator Natalie Dubois over de tentoonstelling. "Het is geen architectuur- of meubeltentoonstelling, maar het gaat over de weg die Rietveld en Schröder aflegden om tot de bouw van dat fantastische huis te komen."



De tentoonstelling wordt georganiseerd omdat de kunststroming De Stijl honderd jaar bestaat en dat wordt op verschillende manieren gevierd. Rietveld was een van de belangrijkste leden van de kunststroming.



LIEFDESKLUS

"Het huis was een liefdesklus voor de vrouw die er ging wonen", vervolgt Dubois. "Het huis had niet gebouwd kunnen worden zonder die opdracht van Truus Schröder. Zij wilde heel anders leven en was heel modern en vooruitstrevend." Volgens haar bloeide er ook liefde op tussen de twee kunstenaars.



Het huis werd opgeleverd in 1925, vanaf dat moment was het een markant punt in de Utrechtse Prins Hendriklaan. "Truus Schröder vertelde later weleens dat veel Utrechters op zondag een wandelingetje gingen maken langs de woning en dan voor het huis stonden en gignen wijzen. Er gaat ook een verhaal dat Delftse studenten werden meegenomen naar het huis om hen het huis te laten zien als voorbeeld hoe ze het niet moesten doen."



De tentoonstelling gaat ook over het dagelijkse leven in het Rietveld Schröderhuis. Truus Schröder woonde er van 1925 tot 1985. "We hebben een hoop foto's gevonden over het leven in de woning. Zo hebben er gordijnen gehangen, stonden er plantjes en bloemetjes en lagen er kussens. Dat kun je je nu niet meer voorstellen."



De expositie over het Rietveld Schröderhuis is vanaf deze week te zien in het Centraal Museum.



