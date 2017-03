A27 Utrecht - Gorinchem grootste knelpunt in spits

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 09:47 uur | update: 09:54 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De A27 tussen Utrecht en Gorinchem is het grootste knelpunt in de ochtend- en avondspits. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. Volgens de wegenwacht is het aantal files in Nederland opnieuw gestegen.



De ANWB vergeleek de verkeerscijfers van januari en februari met die van begin vorig jaar. Daaruit blijkt dat het vooral overdag en tijdens de avondspits steeds drukker wordt.



De gemiddelde reistijd van weggebruikers is in een jaar tijd met ruim 18 procent toegenomen. Behalve de A27, is ook de A4 van Amsterdam naar Den Haag een van de drukste knelpunten.



