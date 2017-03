"Kunstgras hoort niet in Utrechtse parken"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 09:56 uur | update: 10:09 uur

Trapveld met kunstgras in het Griftpark. Foto: Facebook

UTRECHT - De Partij voor de Dieren in Utrecht wil dat trapveldjes met kunstgras worden verbannen uit de parken in de stad. Het plastic dat erin zit is volgens de partij slecht voor dieren en natuur.



Om aandacht te vragen voor deze kwestie gaat raadslid Eva van Esch maandag een stukje kunstgras in het Noordsepark vervangen door biologisch graszaad.



De trapveldjes in de Utrechtse parken zijn ingestrooid met zand en niet met de rubberkorrels, waarover de laatste tijd veel te doen is.



Dit neemt volgens de Partij voor de Dieren niet weg dat door slijtage ook restanten van kunstgras in de natuur terechtkomen. Kleine stukjes plastic zouden zich daardoor verspreiden door de Utrechtse parken.



PvdD-raadslid Eva van Esch: "Uit navraag bij het college blijkt dat in tien Utrechtse parken, maar ook in plantsoenen, plastic gras ligt tussen het natuurlijk groen. Dat is wat de Partij voor de Dieren betreft onacceptabel."



