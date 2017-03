Nieuw scherm in megabios Jaarbeurs zo groot als huizenblok

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 11:07 uur | update: 11:08 uur

UTRECHT - Megabioscoop Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht opent vandaag vier extra filmzalen.



Een daarvan heeft ruim 600 stoelen en het grootste scherm van de Randstad. Het is 26 meter breed,10,9 meter hoog en licht gebogen. "Net zo groot als vijf huizen van bijna vier verdiepingen", aldus Kinepolis.



De LEGO Batman Film en de nieuwe Wolverine-film Logan zijn vanaf vandaag te zien in de megazaal.



