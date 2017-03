Weidevogels verschuilen zich bij start broedseizoen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 11:30 uur | update: 11:37 uur

MONTFOORT - Aan het weer is het nog niet te zien, maar de meteorologische lente is begonnen en daarmee ook het broedseizoen voor weidevogels. Op het land van boer Leen Verkaik uit Montfoort zijn deze ochtend echter alleen nog eenden te zien.



"Het is voor ons slecht weer, maar ook voor de weidevogels", verzucht Verkaik. "Met dit weer houden ze zich gedeisd. Ze zijn er wel, maar we zien ze niet. Pas als de zon gaat schijnen, dan verschijnen ze pas. Het zijn vaak eerst kieviten die zich laten zien en ook de grutto's beginnen hier en daar te komen."



KIJKHUT

Het voorjaar is de tijd dat weidevogels uit het verre zuiden terugkomen en zich nestelen in de Utrechtse graslanden. "Het is vandaag wel een officieel momentje, want de kijkhut gaat vandaag weer naar zijn plek. Zo kunnen we aan de kade weer in alle rust naar de vogels kijken."



Liefhebbers kunnen tot juni in deze zogenoemde 'pipowagen' terecht. "Het is de bedoeling om de vogels zo min mogelijk te verstoren. In de kijkhut ligt allerlei informatie over de vogels en ze kunnen heel rustig met een verrekijker naar de vogels kijken."



Het aantal weidevogels neemt de afgelopen jaren af, toch nemen boeren steeds meer initiatieven om het de vogels zo veel mogelijk naar de zin te maken. "Hier gaat het goed, omdat we een welness hebben gecreeërd. Zo zorgen we dat er delen van het land onderwater worden gezet, zodat de wormen omhoog komen en daar houden vogels van."



Ook zorgt Verkaik ervoor dat hij pas later in het jaar maait.



