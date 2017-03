Meisje uit Leusden al dagen spoorloos

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 11:39 uur | update: 13:05 uur

Twee foto's van Kadija. Foto: Politie

LEUSDEN - De politie is op zoek naar de 14-jarige Kadija Toure uit Leusden. Het meisje wordt sinds maandag vermist. Ze is nog gezien bij haar woning.



Op de website van de politie staat een opsporingsbericht met twee foto's van Kadija.



Kadija draagt witte sportschoenen van Nike. Mogelijk heeft ze ook een zwarte tas bij zich. Het is onbekend wat voor kleding ze aan had.



De politie hoopt op tips van getuigen.







