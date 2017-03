Waarnemend burgemeester Lopik aan de slag

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 11:49 uur | update: 11:56 uur

LOPIK - Jan Pieter Lokker is vandaag begonnen als waarnemend burgemeester van Lopik. Hij neemt de ambtsketen over van Renate Westerlaken, die directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds is geworden.



De minister van Binnenlandse Zaken stelt intussen een vacature open voor een nieuwe burgemeester. Hoe lang Lokker de zaken in Lopik moet waarnemen is niet duidelijk. "De vuistregel is dat dat ongeveer een half jaar doet, dat is een zorgvuldig proces en dat moet ook goed begeleid worden. In die tussentijd is de belangrijkste taak om de gemeente zo goed mogelijk te dienen", aldus Lokker.



Lokker is 67 jaar en geen onbekende in de regio. De geschiedenisleraar uit Soest was jarenlang voor het CDA actief als gemeenteraadslid en statenlid. Als gedeputeerde voor de provincie Utrecht was hij onder meer nauw betrokken bij de herindeling waaruit de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontstond.



