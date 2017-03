"Verbied bierfiets in binnenstad Amersfoort"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 11:58 uur | update: 12:06 uur

Van Wegen zegt dat de bierfiets in Amsterdam een plaag is geworden. Foto: ANP

AMERSFOORT - Burger Partij Amersfoort (BPA) wil een verbod op bierfietsen in de binnenstad. Hans van Wegen van de eenmansfractie zegt dat de fiets in Amsterdam en andere grote steden al een plaag is geworden.



Van Wegen ergert zich vooral aan het gelal en geslinger van de passagiers. BPA wil daarom dat Amersfoort de plaatselijke verordening aanpast, zodat niemand zich nog groepsgewijs trappend en drinkend door Amersfoort mag bewegen.



Als de bierfiets verboden wordt, wil de partij ook stelling nemen tegen borrelsloepen, discobussen en drijvende hottubs.



