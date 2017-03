Moeizaam verhoor steekverdachte Croeselaan

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 12:15 uur | update: 12:24 uur

UTRECHT - De Pool die dinsdagochtend de 41-jarige Corrie van Barneveld uit Soest doodstak op de Utrechtse Croeselaan, werkt slecht mee aan het verhoor. Dat melden bronnen rond het onderzoek.



De verdachte is een verwarde man van 31 jaar. De verhoren gaan moeizaam vanwege de taalbarrière. De Pool accepteert geen tolken.



De verdachte kende het slachtoffer hoogstwaarschijnlijk niet. Helemaal uit te sluiten is het niet, omdat de man nog geen verklaring heeft afgelegd.



Toch lijkt het er sterk op dat Corrie bij toeval slachtoffer werd. Volgens ooggetuigen rende op de bewuste ochtend een verwarde man over de kruising richting de Moreelsebrug. Hij botste tegen Corrie op en stak haar in de buik. Later op de dag overleed de vrouw.



Corrie, moeder van twee kinderen, werkte al twintig jaar voor Rabobank. Op het hoofdkantoor aan de Croeselaan is haar dood hard aangekomen. Tijdens een personeelsbijeenkomst is woensdag een minuut stilte in acht genomen. Ook werd een condoleanceregister geopend en hing de vlag voor het kantoor halfstok.



