Veroordeelde ontvoerder opgepakt in woning Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 12:13 uur | update: 12:42 uur

Foto: ANP Koen van Weel

UTRECHT - De politie heeft een man uit Den Haag opgepakt in een woning in Utrecht. De man moest zich melden vanwege een straf die hij nog moet uitzitten, maar negeerde deze verzoeken.



De 40-jarige Hagenaar was veroordeeld voor ontvoering en zat een celstraf van vier jaar uit. Hij was op verlof, maar kwam niet terug toen hij werd opgeroepen.



De man werd woensdagmiddag rond het middaguur opgepakt in een woning aan de Marshalllaan. Hij zal het resterende deel van zijn straf alsnog moeten uitzitten.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht