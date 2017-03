Politie zoekt getuigen van kelderboxbrand Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 12:31 uur | update: 12:39 uur

UTRECHT - De politie in Utrecht is op zoek naar getuigen van een brand in een kelderbox aan de Oudegeinlaan. Woensdagavond brak daar door nog onbekende oorzaak brand uit.



De brandweer werd rond 18.30 uur gealarmeerd. Volgens de politie zag een getuige drie jongens wegrennen vlak voordat het vuur in de kelderbox oplaaide. Tijdens het onderzoek naar de brand, trof de politie sporen van een inbraak aan.



Het gaat om drie jongens met een lichtgetinte huidskleur tussen de 12 en 16 jaar oud. Tipgevers kunnen zich melden bij de politie.



