15 maanden cel voor schietende broer Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 13:24 uur | update: 14:21 uur

Foto: Aneo Koning

UTRECHT - De 26-jarige Saleh el H. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor een ernstige bedreiging en vuurwapenbezit. De man bedreigde in mei 2016 in de Utrechtse wijk Overvecht zijn broer en loste ook schoten. Het OM had vier jaar cel geëist, maar volgens de rechter is er geen sprake geweest van poging tot doodslag.



De rechtbank neemt het de man in het bijzonder kwalijk dat de bedreiging op klaarlichte dag plaatsvond op de openbare weg voor een flatgebouw bij de Atlasdreef. "Dit is niet alleen een schokkende ervaring geweest voor het slachtoffer, maar hij heeft hiermee ook het gevoel van veiligheid in de samenleving aangetast. De schietpartij heeft bij de directe omwonenden tot grote onrust en angst geleid. De rechtbank acht een gevangenisstraf dan ook passend."



De man heeft volgens de rechtbank grote risico's genomen door, in een woonwijk en in de nabijheid van het slachtoffer, te schieten. Hij dat naar eigen zeggen omdat hij zich bedreigd voelde. Uit getuigenverklaringen en de verklaring van de verdachte blijkt dat hij niet gericht heeft geschoten. Hij schoot één keer naar de grond en tijdens het wegrennen loste hij een tweede en een derde schot. De rechtbank oordeelt dat de man niet de opzet had om zijn broer te doden en spreekt hem daarom vrij van poging tot doodslag.



De schietpartij is het gevolg van een langlopende ruzie met meerdere broers en een neef. Verdachte El H., zegt dat hij met een andere broer bij winkelcentrum Overkapel had afgesproken om 5.000 euro in contanten af te leveren. Hij zou het bedrag in bewaring hebben gehad. El H. heeft ook verklaard dat hij zich wilde ontworstelen aan het drugsmilieu waarin zijn broers waren verwikkeld.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht