Date van Driebergenaar eindigt in nachtmerrie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 14:20 uur | update: 14:25 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Een 33-jarige man uit Driebergen heeft angstige momenten beleefd tijdens een afspraakje met een jonge vrouw.



Het slachtoffer was via een datingsite met haar in contact gekomen. De twee spraken af bij metrostation Maashaven in Rotterdam en liepen vanaf daar naar een woning, waarschijnlijk in de Millinxstraat.



Kort na aankomst kwamen er plotseling vier mannen het pand binnen. Zij bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen, namen hem mee naar een pinautomaat (vermoedelijk bij Zuidplein) en eisten dat hij geld moest opnemen.



De overvallers zetten de Driebergenaar af bij metrostation Maashaven en gingen ervandoor. De man heeft aangifte gedaan. Het overvallenteam van de politie is een onderzoek gestart en wil graag getuigen spreken.







