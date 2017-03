Gemeenten verwachten lawine aan WOZ-bezwaren

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 15:06 uur | update: 15:43 uur

UTRECHT - De regionale belastingdienst BghU verwacht dit jaar een enorme hoeveelheid bezwaren tegen de aanslag onroerendezaakbelasting (ozb).



De WOZ-waarde van huizen is dit jaar voor de meeste belastingplichtigen veel hoger dan vorig jaar. In sommige gevallen gaat het om een stijging van 35 procent.



De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen. In 2016 kende de BghU een historisch laag aantal bezwaren. Dat kwam voornamelijk doordat de WOZ-waarde van veel huizen daalde door de crisis op de huizenmarkt.



Sinds twee weken heeft de BghU alle aanslagbiljetten voor 2017 verstuurd. Op basis van de reacties tot nu toe denkt de belastingdienst dat er dit jaar enorm veel meer bezwaren zullen komen. Vorig jaar waren het er bijna vierduizend.



Er worden geregeld fouten gemaakt bij het bepalen van de WOZ-waarde. In 2016 is in 802 gevallen een te lage WOZ-waarde vastgesteld. Dat bleek na controle achteraf. Huizenbezitters met zo'n te lage WOZ-waarde hebben een brief gekregen en een naheffingsaanslag.



De BghU heeft niet gekeken of er ook aanslagen verstuurd zijn met een te hoge taxatie. De dienst gaat ervan uit dat belastingplichtigen dan zelf aan de bel trekken en bezwaar indienen.



De dienst erkent dat ze niet weten of alle belastingplichtigen met een te hoge taxatie bezwaar maken. En dus bestaat de kans dat tientallen of honderden belastingplichtigen in 2016 veel te veel belasting hebben betaald. De dienst geeft toe dat het denkbaar is dat circa achthonderd belastingplichten over 2016 een veel te hoge aanslag hebben gekregen.



De afkorting BghU staat voor Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht. De dienst int de belastingen voor de gemeenten Utrecht, Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, plus het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.



Heeft u een foute taxatie voor de WOZ ontvangen? Dan kunt u dat melden aan verslaggever Marc van Rossum du Chattel via marc@rtvutrecht.nl.



