RTV Utrecht vaart mee met Canal Pride

De Gay Pride in Amsterdam

UTRECHT - RTV Utrecht vaart zaterdag 17 juni mee met de eerste Utrechtse Canal Pride. De parade met boten op de Oudegracht biedt een podium aan iedereen die homo, lesbisch, bi- of transeksueel is.



Ruim dertig boten zullen die zaterdag meevaren. Onder meer roze LHBT-personeelsverenigingen, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en kroegen doen mee aan de parade. RTV Utrecht vaart mee met een eigen boot.



ZICHTBAARHEID

"Utrecht is een hele positieve stad wat de LHBT-gemeenschap betreft", zegt initiatiefnemer Robbert Kalff van de parade. "Alleen de zichtbaarheid is niet altijd even groot. De Oudegracht is natuurlijk het visitekaartje van de stad. We maken daar heel graag gebruik van om de zichtbaarheid van de LHBT-gemeenschap groter te maken."



De Canal Pride start in juni aan de Catharijnesingel ter hoogte van hotel Karel V. De stoet vaart vervolgens via de Oudegracht naar de Weerdsluis. Daar gaat de parade linksaf richting TivoliVredenburg, waar ook het eindpunt is.



TROTS DOOR UTRECHT

De Utrechtse Canal Pride wordt volgens de organisatie kleiner, maar wel gevarieerder dan de Gay Pride in Amsterdam. Een dresscode is er niet. "We hebben ook geen thema. De subtitel die we voeren is "Trots door Utrecht". We laten het zelf aan de mensen over hoe ze dat laten zien."



