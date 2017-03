Amnesty International: stop proef met politietaser

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 16:20 uur | update: 17:06 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - Amnesty International wil dat de politie per direct stopt met de proef om agenten uit te rusten met tasers. Volgens de mensenrechtenorganisatie is het stroomstootwapen levensgevaarlijk.



"Uit onderzoek blijkt dat er wereldwijd tientallen mensen zijn overleden nadat ze door agenten met een taser zijn uitgeschakeld. In de gebruiksaanwijzing van de fabrikant staat dat het wapen gevaarlijk is. Dat staat daar niet voor niets geschreven", aldus woordvoerder Emile Affolter van Amnesty.



AMERSFOORT

In Amersfoort werd deze week een onschuldige man door een agent getaserd. Hij is hartpatiënt en de politie zag hem aan voor een verdachte. Omdat de agent niet precies wist hoe het wapen werkte, moest de man zelf de stroomgeleider uit zijn lijf trekken.



De politie heeft excuses gemaakt, maar benadrukt dat de Amersfoorter niet meewerkte toen een agent riep dat hij op zijn buik moest gaan liggen. Volgens een woordvoerder is er gezien de situatie juist gehandeld.



MELDEN

"Dit zijn juist de gevallen waar we al langer voor waarschuwen", zegt Affolter van Amnesty International. "We roepen de man uit Amersfoort en andere mensen die met het taserwapen te maken hebben gehad zich bij ons te melden. Met die dossiers kunnen we in gesprek met de politie. Wat ons betreft stopt de proef per direct."



Ook de Bond van Wetsovertreders (BWO) roept daartoe op. Volgens de BWO kunnen agenten niet omgaan met de taser. "Ze zijn er onvoldoende voor opgeleid om het apparaat als uiterste middel in te zetten."



DE PROEF

Voor de proef zijn tientallen stroomstootwapens aangeschaft. Uit het experiment moet onder meer blijken of agenten door het wapen minder vaak hun dienstwapen hoeven te trekken of in gevecht hoeven met verdachten. Behalve in Amersfoort, experimenteren ook agenten in Zwolle en Rotterdam met de taser.



Reacties van lezers Volledig mee eens. Het is veel beter om gelijk het dienstpistool helemaal leeg te schieten. Gezien het gebrek aan kunde raken agenten immers toch helemaal niks. mick uit Utrecht | 02-03-2017 16:39 uur Als die meneer had gedaan wat de politie beval was er sowieso niets gebeurd. In een andere plaats was hij waarschijnlijk neergeschoten als hij op dezelfde manier gereageerd had. Rob uit Amersfoort | 02-03-2017 16:31 uur In dit geval hadden ze hem zonder taser waarschijnlijk neergeschoten omdat hij niet luisterde en ze op zoek waren naar een gevaarlijk persoon. Pistolen zijn echt nog gevaarlijker hoor. Jasper uit Utrecht | 02-03-2017 16:26 uur

