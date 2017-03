Verdachte autobrand Zeist gepakt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 16:15 uur | update: 16:33 uur

Foto: Menno Bausch

ZEIST - De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met een autobrand vannacht in Zeist. Een 43-jarige vrouw werd kort na de brand opgepakt.



De brandweer rukte rond half twee uit voor een autobrand aan de Antonlaan. Eenmaal daar bleek een auto in brand te staan in een garage aan de Slotlaan.



Bewoners van de appartementen erboven moesten hun woning korte tijd verlaten vanwege de rookontwikkeling. Een auto brandde uit, twee andere auto's liepen schade op.



In de omgeving van de brand zagen agenten een vrouw die hen opviel door haar gedrag. Toen zij haar aanspraken zagen zij sporen die mogelijk te maken hadden met de brandstichting.



De recherche is een onderzoek gestart waarin ook nog wordt gekeken of er een mogelijk verband is met andere autobranden in de omgeving, waaronder die in Den Dolder. Gezien het verschil in de manier waarop de brand is gesticht, lijkt dit verband er volgens de politie niet te zijn.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht