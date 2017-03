Maaltijdbezorger bedreigd en beroofd in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 16:47 uur | update: 16:57 uur

Foto: Koen van Weel

AMERSFOORT - In Amersfoort is een maaltijdbezorger beroofd op de Zangvogelweg.



Rond 19.30 kwam het slachtoffer aan bij het pand waar hij een bestelling moest afgegeven. Bij de ingang werd hij vastgegrepen en bedreigd met een steekwapen.



De verdachte vluchtte met een geldbedrag. Het gaat om een man met een normaal postuur. Hij is ongeveer 1,75 meter lang.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht