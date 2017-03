OM eist elf maanden cel voor inrijden op agent

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 16:53 uur | update: 17:35 uur

Foto: Frank van Beek, ANP

UTRECHT - Justitie heeft elf maanden celstraf geeist tegen een Utrechter die vorig jaar inreed op een agent. Daarna zou hij voor een jaar zijn rijbewijs in moeten leveren.



De 23-jarige man reed vorig jaar november op en rond de Amsterdamsestraatweg in Utrecht en negeerde een stopteken van de politie. In plaats van dat hij stopte, gaf hij extra gas en reed hij in op een agent, die nog net op tijd weg wist te springen.



Daarna ging hij er met hoge snelheid vandoor. Hij reed verderop door rood en veroorzaakte een ongeluk. Na een worsteling wisten agenten de man aan te houden.



Het Openbaar Ministerie ziet het inrijden op de agent als een poging tot zware mishandeling. Daarnaast is de verdachte ten laste gelegd dat hij gevaar op de weg heeft veroorzaakt, heeft doorgereden na een aanrijding en dat hij zich verzet heeft tegen zijn aanhouding.



De verdachte zou na zijn straf onder toezicht van de reclassering begeleiding moeten krijgen "om zijn leven weer op de rails te krijgen". Ook moet hij een voorwaardelijke taakstraf van dertig dagen voor een eerdere veroordeling alsnog uitvoeren.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht