UKiest: Zijn politici te vertrouwen?

PROVINCIE UTRECHT - "Politici zijn bezig met ik, ik, ik", stelt een PVV-kiezer in de enquête van de NOS en regionale omroepen, waaronder RTV Utrecht. De verkiezingen van 15 maart draaien om inhoudelijke thema's, maar misschien nog wel meer om vertrouwen. Mensen stemmen niet alleen op een partij, maar misschien nog wel meer op het gezicht van een partij.



Het vertrouwen lijkt lager dan ooit. "Kiezers zijn helemaal klaar met beloften van politici", kopte de NOS op haar website op 24 februari. De Telegraaf schreef op 10 februari: "Agenten zijn vertrouwen in de politiek kwijt". Stamgast Toni Peroni ging de markt op om te vragen wie van de lijsttrekkers nog te vertrouwen is.



Vooral de nieuwe partijen vinden dat er meer macht moet naar de burger, met directere democratie. Het Forum voor Democratie van Thierry Baudet wil bijvoorbeeld bindende referenda. GeenPeil gaat nog een stap verder: voor elke beslissing die de partij moeten nemen beloven zij hun achterban te raadplegen via een app.



Volgens D66-coryfee Jan Terlouw is het vooral de taak van politici het vertrouwen terug te winnen. Hij verwoordde het in De Wereld Draait Door zo: "Ik zeg tegen alle politici in Nederland en in het buitenland: mensen wees integer, wees onkreukbaar en draag vooral uit dat je er bent om het publieke belang te dienen."



Op vrijdag 3 maart is Emile Roemer van de SP te gast in UKiest, op onze Facebookpagina en op Radio M Utrecht. Hij reageert daar op de stelling dat het vertrouwen in de politiek zo laag is.



