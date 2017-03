CU: maatschappelijke dienstplicht is goed voor relschoppers

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 17:28 uur | update: 19:33 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Amersfoortse jongeren die voor overlast zorgen kunnen veel baat hebben bij een maatschappelijke dienstplicht. Dat zei ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers, naar aanleiding van de ongeregeldheden in De Koppel, afgelopen jaarwisseling.



Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort pleitte woensdag al voor werk op jongere leeftijd, om te voorkomen dat jongeren zich gaan vervelen en problemen veroorzaken.



Lijsttrekker Segers meent dat de invoering van een maatschappelijke dienstplicht ook een oplossing kan zijn. "Waar je nu ziet dat de jongeren langs de kant staan en voor overlast zorgen, moeten ze dan aan de slag. Een maatschappelijke dienstplicht houdt ze uit de ellende. Het kan ze de ogen openen voor kansen voor een betere toekomst."



HOOGLAND

Gert-Jan Segers woont in Hoogland, bij Amersfoort, en was donderdag te gast bij RTV Utrecht. Hij zei de situatie in De Koppel te kennen, al was het alleen maar omdat zijn dochters er elke dag fietsen.



Segers deelde bij het tv-programma UKiest een pluim uit aan burgemeester Bolsius die na de jaarwisseling op bezoek ging bij de ouders van de relschoppers. "Wat ik goed vind is dat hij naar de gezinnen van die jongeren is gegaan. Het begint achter de voordeur. Het begint bij opvoeding. Het begint bij normen en waarden."



Naast de invoering van een maatschappelijke dienstplicht zou het kabinet volgens Segers ook moeten investeren in wijkagenten. "Die hebben we nodig".



IDEALEN

Segers verwacht dat het na de verkiezingen lastig wordt om een werkbare meerderheid te vinden in de Tweede Kamer. Het zou daarom zo maar kunnen dat zijn partij een sleutelrol gaat vervullen bij de formatie.



Daarbij valt volgens Segers niet te tornen aan de idealen van de ChristenUnie. "Wat ik nu merk is dat zowel links als rechts voorzichtig onze kant opkijkt en dan rekenen ze op onze zetels. Wat ze dan krijgen, dat zijn onze idealen."



De lijstrekker van de ChristenUnie zegt bijvoorbeeld grote moeite te hebben met stervenshulp bij voltooid leven. "Ik zal de richting van voltooid leven nooit in kunnen slaan."



De lijsttrekker van de ChristenUnie was donderdag ook live te volgen op de Facebookpagina van RTV Utrecht. Hij schoof verder nog aan bij Radio M. Vrijdag komt Emile Roemer van de SP naar RTV Utrecht.



