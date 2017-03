Geen boetes meer in bibliotheek Vianen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 20:38 uur | update: 20:50 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

VIANEN - De bibliotheek in Vianen deelt sinds 1 maart geen boetes meer uit. Als leden te laat zijn met het inleveren van een boek of film worden hier geen kosten meer voor berekend.



Uit onderzoek onder leden blijkt dat het betalen van een boete de grootste bron van ergenis is. Voor sommigen is het zelfs een reden om geen lid van de bibliotheek te worden.



De bibliotheek in Vianen wil een gastvrije bibliotheek zijn die voor iedereen toegankelijk is. "Daar passen boetes niet meer bij", aldus de bibliotheek.



In meer bibliotheken wordt al zonder boetes gewerkt en de ervaringen zijn volgens de bieb in Vianen goed. De boeken en andere artikelen worden doorgaans gewoon op of rond de inleverdatum ingeleverd en de leden waarderen het dat ze meer ontspannen kunnen omgaan met terugbrengen.









Reacties van lezers Dit noem ik nou een wijze besluit. Buiten het feit dat die boetes niets voorstelden en de bieb echt niet rijk door wordt, is de uitvoerig duurder. Ik denk dat de bieb beter de mensen die uitgeleende boeken te laat brengen verwijst naar een vrijwillig donatie voor een goed doel. Je zal dan zien dat men meer doneert dan de boete. mootjerds uit Utreg | 02-03-2017 21:29 uur

