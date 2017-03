Even voorstellen: Loes Ypma PVDA

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 18:00 uur | update: donderdag 2 maart 2017, 21:10 uur

Foto: Lex Draijer

PROVINCIE UTRECHT - Van 27 februari tot en met 10 maart staat RTV Utrecht in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers schuiven op doordeweekse dagen aan in het televisieprogramma UVandaag, voor de gelegenheid omgedoopt tot UKiest. Ook zijn de politieke kopstukken te gast in het radioprogramma Utrecht komt thuis op radio M Utrecht.



Zowel in UKiest als hier online stellen we de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio aan u voor. Vandaag is dat Loes Ypma, nummer 22 van de PvdA.



Woonplaats: Woerden

Leeftijd: 37

Relatie: getrouwd met Jelmer, twee prachtige dochters Floor (11) en Sofie (8)



1. Als u in de Kamer blijft, wat gaan we daar in de provincie Utrecht dan van merken?

Meer banen. De werkloosheid daalt; voor het eerst in 7 jaar hebben méér mensen een vaste baan. Ook in Utrecht staat de economie er weer: we doen het net zo goed als vóór de crisis, maar nu wil ik dit graag doorzetten door komende jaren 10.000 nieuwe publieke banen in de provincie Utrecht te creëren conciërges, toezichthouders op straat enz.



2. Op welke plek in de provincie Utrecht vindt u dat we heel zuinig moeten zijn?

We moeten zuinig zijn op de natuur in het Utrechtse landschap; we hebben mooie rivieren, bos, en weilanden. Zowel heuvels als een prachtig mooi plat landschap, zoals de weilanden rondom Woerden met koeien. Dit is deels in stand gehouden door de boeren. We moeten zorgen dat zij dit op een duurzame manier kunnen blijven doen en we kunnen blijven genieten van al het Utrechtse landschap.



3. Welk probleem in onze regio vindt u dat echt aangepakt moet worden?

Armoede bestrijding; de laagste inkomens moeten erop vooruit gaan, er moeten meer banen komen en altijd een fatsoenlijk salaris (tegen uitbuiting), iedereen moet mee kunnen doen; ook kinderen uit arme gezinnen moeten de mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten.



4. Welke landelijke uitdagingen ziet u terug in uw eigen woonplaats?

De spanning tussen het huisvesten van vluchtelingen en extra huurwoningen om de wachtlijsten te verkorten.



5. Is er nog iets wat u speciaal tegen onze kijkers en luisteraars wilt zeggen?

We leven in een prachtige provincie met veel om trots op te zijn, maar ik maak me zorgen over hoe we met elkaar omgaan en over hoe de kansen zijn verdeeld. Ik wil graag samen vooruit door een eerlijke samenleving, vaste banen en een goede start en passend onderwijs voor álle kinderen. Minder schreeuwen en beter naar elkaar luisteren. Hiervoor wil ik graag blijven knokken. Voor u, in de Tweede Kamer. Mag ik op uw stem rekenen?



