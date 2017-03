Pendelbus tussen ziekenhuizen in de regio

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 21:00 uur | update: 21:19 uur

WOERDEN - Vanaf 6 maart rijdt er een pendelbus tussen de ziekenhuizen in Woerden, Nieuwegein en Utrecht.

De bus start bij het Zuwe Hofpoort in Woerden en gaat volgens een vaste dienstregeling naar het Sint Antonius in Utrecht en Nieuwegein.



De bus is bedoeld voor patiŽnten, familieleden, mantelzorgers en bezoekers van de drie ziekenhuizen.

Het vervoer is gratis en wordt verzorgd door vrijwilligers op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.



PatiŽnten die een afspraak hebben in het Zuwe Hofpoort en geen vervoersmogelijkheid hebben, kunnen vanaf volgende week ook gebruikmaken van een belbus. De patiŽnt wordt dan op de afgesproken dag en tijd thuis opgehaald en ook weer thuisgebracht. De belbus rijdt alleen in de regio Woerden.



