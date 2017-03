Broederliefde op bevrijdingsfestival Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 21:18 uur | update: 21:51 uur

Foto: Bevrijdingsfestival Utrecht

UTRECHT - Hiphopgroep Broederliefde speelt op Bevrijdingsdag in Utrecht. De artiesten vliegen op 5 mei met een helikopter door het land om als Ambassadeurs van de Vrijheid op te treden op de Bevrijdingsfestivals.



Broederliefde bezoekt naast Utrecht ook de provincies Overijssel, Flevoland, Drenthe en Gelderland. Die dag willen zij "liefde geven", aldus rapper Emms van Broederliefde. "Liefde hoort ook bij de vrijheid."



Op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei bracht Broederliefde een bezoek aan Auschwitz. Edson van Broederliefde: "Als je nu kijkt naar de wereld, naar Syrië en mensen die negatief praten over vluchtelingen: Zij zouden hier eens moeten komen en zien wat er met de mens kan gebeuren. Ik bedoel, gun een mens de vrijheid."



Broederliefde is de vierde act die aan de line-up van het Bevrijdingsfestival is toegevoegd. Ook Indian Askin, 45ACIDBABIES en Altin Gün staan 5 mei in Utrecht.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht