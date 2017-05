Henk Westbroek wil 100 jaar worden en krijgt tips

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 15:04 uur | update: 16:27 uur

SOEST/ZEIST - Henk Westbroek is dit jaar 65 geworden en hij heeft wel zin om de 100 te halen. Daarom wil hij weten hoe het is om dat bijzondere getal te halen en hoe je zo gezond mogelijk oud wordt.



Ouder worden valt soms echt niet mee, vindt Henk: "Als je oud bent heb je niks meer te willen omdat je hele toekomst achter je ligt."



"Oud zijn is niet leuk, want mensen gaan zich anders tegenover je opstellen. Was ik ooit Henk, werd ik toen meneer Westbroek. Tegenwoordig is het: hee opa!"



GERIATER

In het Diakonessenhuis werken meerdere geriaters: artsen die gespecialiseerd zijn in gezond oud worden. Volgens geriater Meike Prins draagt bewegen en sociaal contact bij aan gezond oud te worden.



En nee, dat betekent niet dat je per se in het eerste van FC Utrecht zou kunnen meedraaien. Gewoon elke dag een beetje tuinieren is al heel goed. Alle beweging waarbij je ademhaling een beetje sneller gaat.



EERDER KWAALTJES

We worden allemaal ouder, maar de leeftijd waarin we de eerste chronische kwalen krijgen is gedaald. In de jaren 80 was dat nog op 50-jarige leeftijd en nu is dat gemiddeld al op 43-jarige leeftijd.



Dat komt doordat we ziekten veel eerder vast kunnen stellen dan vroeger, maar ook omdat we minder lichamelijk bezig zijn en anders eten. Vier factoren die bijdrage aan succesvol ouder worden zijn: niet roken, fruit en groente eten, matig met alcohol, en fysiek actief zijn.



COELEMAN

Mevrouw Ton Coeleman uit Utrecht is 101 jaar. Ze woont pas sinds een paar maanden niet meer zelfstandig, maar in een verzorgingstehuis in Soest. Ze is nog steeds helemaal gezond maar haar korte termijngeheugen wordt minder.



Coeleman is een vrolijk en kwiek mens ondanks dat ze behoorlijk wat voor haar kiezen heeft gekregen. Wat is haar geheim? Gezond en eten en niet roken. Maar wel een borreltje op z'n tijd. En wat heel belangrijk is: het leven nemen zoals het komt, en elke dag een zachtgekookt eitje.



Westbroek wordt elke dinsdag uitgezonden op RTV Utrecht. Bij dit artikel ziet u alvast de uitzending.



