Verkeer heeft weinig last van aanpassing A1 richting Amersfoort

PROVINCIE UTRECHT - Het verkeer ondervindt vooralsnog geen problemen op het vernieuwde knooppunt Muiderberg op de A1. Dat meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandagochtend vroeg moeten auto's richting Almere links aanhouden en het verkeer naar Amersfoort rechts rijden.



Eerder was dat precies andersom. Ook is er een ruimere verbindingsboog van de A1 naar de A6 aangelegd, waardoor verkeer op hogere snelheid kan doorrijden.



GEEN PROBLEMEN

"Het gaat prima tot nu toe. Er zijn nog nul problemen geweest. Ok, het is nu meivakantie en dus minder druk, maar dan nog. Natuurlijk zullen mensen zich gaan vergissen, dat is normaal bij zo'n aanpassing, en al helemaal als het straks drukker wordt. Er rijden hier 100.000 auto's per dag", aldus woordvoerder Erik Suik van Rijkswaterstaat.



Maar volgens Suik kan het eigenlijk niet misgaan: "We hebben de aanpassing ruim voor het knooppunt met borden aangegeven. Als je daar op let, moet het goed komen. Het zal hoogstens wat wennen zijn, meer is het niet."



De A1 tussen knooppunt Diemen en afrit Muiderberg was vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur dicht. Automobilisten moesten omrijden via Utrecht over de A2, A12 en A27.



