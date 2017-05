Verwarde personen vervoerd door GGZ: "We verwachten tevreden patiënten"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 06:00 uur | update: 21:27 uur

Verwarde personen vanaf vandaag alleen vervoerd door GGZ. Foto: Gemeente Utrecht

UTRECHT - De GGZ gaat vanaf maandag verwarde personen in de regio Utrecht naar de crisisdienst van Altrecht vervoeren. Voorheen was dit altijd de taak van de politie.



De nieuwe GGZ Vervoerdienst is een pilot die een jaar gaat draaien. "Het moet de mensen met verward gedrag meer rust geven", aldus Harry Kwast van Altrecht. De politie gaf eerder aan te willen stoppen met het vervoeren van mensen met verward gedrag wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit.



STIGMATISEREND

"Het werkt stigmatiserend en politiemensen zijn niet opgeleid om die mensen de juiste zorg te bieden die ze nodig hebben", zegt Alfred Folkeringa van de politie. De politie treedt alleen nog op als er wel een strafbaar feit is gepleegd. "En vaak bellen mensen de politie als iemand overlast veroorzaakt. Dan zullen we nog steeds ter plekke gaan, maar daar samen met de persoon in kwestie wachten tot de crisisdienst er is."



Het vervoer door de politie kan volgens Tom Rusting van Ypsilon, de vereniging voor familieleden van psychotische mensen, traumatisch zijn. "De meeste mensen beseffen niet dat ze ziek zijn. Ze beseffen dus ook niet dat ze hulp nodig hebben. Als de politie komt helpen kunnen ze dat zien als een aanval. Dat is verschrikkelijk traumatiserend en een trauma kunnen ze niet naast hun psychose verwerken."



De nieuwe vervoersdienst moet het ritje naar de crisisopvang versoepelen. "Het is een neutrale bus en de persoon neemt achterin de wagen plaats naast professioneel personeel dat in staat is te de-escaleren, de rust te herstellen en te bewaren."



POLITIECEL

Als een persoon verward gedrag vertoont, moet een psychiater de patiŽnt komen beoordelen om te kijken wat de vervolgstap moet zijn. Voorheen moest een patiŽnt die in de nachtelijke uren in crisis raakte en door de politie werd meegenomen, in een politiecel de beoordeling afwachten. Ook daarvan is geen sprake meer, want sinds 1 maart is de crisisopvang van Altrecht 24 uur per dag open.



In het komende jaar moet blijken of de GGZ Vervoersdienst ook daadwerkelijk beter is voor het vervoer van verwarde personen. Kwast: "Wij weten nog niet wat het voor patiŽnten gaat opleveren, maar we hebben inmiddels op andere fronten ervaring met de GGZ Vervoersdienst en de patiŽnten zijn er heel tevreden over. We verwachten dus tevreden patiŽnten, tevreden politieagenten en we hopen dat het snel vorm kan krijgen."



