Auto rechtdoor over rotonde Mijdrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 08:59 uur | update: 10:05 uur

Foto: Peters Hotnews

MIJDRECHT - Een automobilist heeft afgelopen nacht een kleine ravage veroorzaakt in Mijdrecht. Op een rotonde reed de automobilist rechtdoor de berm in.



Het gebeurde op de kruising van de Veenweg en de Industrieweg. De auto ramde eerst nog een verkeersbord, alvorens midden op de rotonde tot stilstand te komen.



De bestuurder bleef ongedeerd. De politie onderzoekt of er alcohol in het spel is.



