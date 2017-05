Veilinghuis Amersfoort: zo snel mogelijk weer aan de slag

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 09:40 uur | update: maandag 1 mei 2017, 06:07 uur

Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem (Foto 1 van 6) Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem (Foto 2 van 6) Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem (Foto 3 van 6) Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem (Foto 4 van 6) Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem (Foto 5 van 6) Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem (Foto 6 van 6) ‹ ›

AMERSFOORT - Veilinghuis BVA Auctions werkt met man en macht om het bedrijf weer op te starten. Dat zegt eigenaar Herberth Samsom daags nadat een grote brand een van de hallen van het bedrijf in as legde.



Met schade-experts is Samsom zondag naar binnen geweest. In de hal stonden ongeveer honderd auto's en twintig scooters. Ook was een onbekend aantal autobanden aanwezig.



De impact van de brand is volgens Samsom enorm: "In de eerste plaats voor onze klanten die een auto hebben gekocht die bij ons stond of juist een auto hadden ingebracht om te veilen. Daarnaast ook voor ons personeel."



Wat de zaak verzekeringstechnisch gecompliceerd maakt, is dat niet in alle gevallen duidelijk is aan wie de voertuigen formeel toebehoorden. Volgens de eigenaar van het veilinghuis Herberth Samsom stonden er bijvoorbeeld enkele Tesla's die al verkocht waren.



WOONWAGENKAMP

Bewoners van het kleine woonwagenkamp naast het pand hebben zaterdag angstige momenten beleefd. Ze waren bang dat het vuur zou overslaan naar het kamp en uit voorzorg werden de wagens nat gehouden. Volgens de bewoners is er ook ontploffingsgevaar geweest.



CAMERA'S

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. "We konden op de camera's niet zien waar het vuur begon, maar het was in ieder geval niet bij de auto's", zegt Herberth Samsom.



De brand brak 's middags rond 13.45 uur uit en was pas rond 20.00 uur onder controle. Het nablussen duurde vervolgens tot 4.00 uur.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht