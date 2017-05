Agenten plukken 13-jarige stappers van straat

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 10:03 uur | update: 10:06 uur

GELDERSE VALLEI - In het uitgaanscentrum van Veenendaal heeft de politie vannacht drie veel te jonge stappers van straat geplukt.



Surveillerende agenten hielden de drie om 4.15 uur staande, omdat ze er wel erg jong uitzagen. Al snel bekenden de jongens dat ze pas 13 waren.



Hun ouders hadden ze verteld dat ze bij een vriendje logeerden. De jongens zijn door de agenten meegenomen naar het bureau. Daar werden ze door hun inmiddels wakker gebelde ouders opgehaald.



Op Facebook zegt de politie dat agenten wel vaker jeugdige stappers tegenkomen in de horeca, maar zo jong had het korps ze nog niet eerder meegemaakt.



