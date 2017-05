Politie Woerden net te laat voor vandalen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 10:41 uur | update: 11:48 uur

Foto: Politie Woerden

WOERDEN - Jongeren hebben vernielingen aangericht op de Rubensstraat in Woerden. De politie kwam daar achter na een tip van getuigen.



Agenten gingen erop af, maar hebben de vandalen niet gevonden. Wel troffen ze "een enorme bende" aan, meldt de politie via Twitter.



"Als we het zien, is het een proces verbaal", waarschuwt de politie.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht