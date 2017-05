Opstootjes in Amersfoorts nachtleven

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 10:53 uur | update: 11:36 uur

Foto: ANP Koen van Weel

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort heeft drie arrestaties verricht na opstootjes in het uitgaansgebied. Het was onrustig op de Hof.



De drie werden aangehouden omdat ze bevelen van agenten niet opvolgden. Nadat de arrestaties waren verricht, werd het weeer rustig.



De politie laat via een bericht op Facebook weten dat het verder een gemoedelijke nacht was in het uitgaansleven van Amersfoort: "Jammer dat het zo moest eindigen."







