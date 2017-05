Brandweer Eemnes haalt koeien uit de sloot

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 11:46 uur | update: 11:47 uur

EEMNES - De brandweer in Eemnes heeft zijn handen vol gehad aan het redden van drie koeien die in het water waren beland. De beesten zijn uiteindelijk veilig op het droge gebracht.



Een echtpaar dat met de camper door de polder op pad was, belde de brandweer zondagmorgen met de mededeling dat er een koe te water was geraakt aan de Noord Ervenweg in Eemnes. Toen er een ploeg op af ging, bleek dat er zelfs drie koeien in drie verschillende sloten zaten.



De koeien konden niet meer zelfstandig uit hun benarde positie komen, maar met hulp van de brandweer lukte dat wel.







