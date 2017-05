Rijbewijsloze man voor tiende keer dronken achter stuur

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 11:57 uur | update: 11:59 uur

BREUKELEN - De politie Stichtse Vecht heeft een wel heel hardnekkige wetsovertreder aangehouden: de man werd voor de tiende keer betrapt op rijden onder invloed.



Agenten zagen rond 23.00 uur zaterdagavond een auto zwalken over het Zandpad in Breukelen. Ze dwongen de bestuurder te stoppen en te blazen en hij bleek een flinke slok te veel op te hebben.



Bovendien had de man geen rijbewijs. Ook daarvoor is hij al meerdere keren aangehouden. Dit keer is ook zijn auto in beslag genomen. Omdat de bestuurder ook nog een celstraf van 30 dagen had openstaan, kon hij meteen mee naar het arrestantencomplex in Houten.



Het gedrag van de hardleerse alcomobilist ontlokt de politie een verzuchting op Facebook: "Sommigen leren het nooit."



