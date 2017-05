Hondenruzie mogelijk achter bekladding informatieborden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 12:35 uur | update: 12:35 uur

Foto: Peters Hotnews

MAARSSENBROEK - In het wijkpark in Maarssenbroek zijn informatieborden beklad die daar net waren neergezet. De informatie is onleesbaar gemaakt.



Volgens VAR Nieuws is het niet de eerste keer dat informatieborden in het park worden beklad. Op de borden wordt onder meer uit de doeken gedaan wat het hondenuitlaatbeleid in het gebied is. Op sociale media schuiven hondenbezitters en -haters elkaar dan ook de schuld van de vernieling in de schoenen.



De politie Stichtse Vecht neemt de bekladding hoog op en vraagt getuigen zich te melden.



