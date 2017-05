Bloedig hondengevecht op Baarnse Kemphaanstraat

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 13:29 uur | update: 13:43 uur

BAARN - In Baarn zijn twee pitbulls elkaar te lijf gegaan. Een van de honden is daarbij zwaargewond geraakt.



Een inwoner van Baarn liet zondagochtend zijn Amerikaanse Stafford, een pitbullras, uit. Uitgerekend op de Kemphaanstraat kwam opeens een loslopende soortgenoot aanrennen die het gevecht aanging.



Het baasje probeerde beide honden uit elkaar te halen en liep daarbij verwondingen aan zijn hand op. Hij moest daarmee naar het ziekenhuis. Beide honden waren zwaar gehavend na het gevecht, maar vooral de belaagde pitbull was er slecht aan toe.



Volgens buurtbewoners had de loslopende pitbull al eerder honden in de buurt aangevallen.



