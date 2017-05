Brand in Maarssense artsenpost weer opgelaaid

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 14:10 uur | update: 14:10 uur

MAARSSEN-DORP - De brandweer is opnieuw uitgerukt naar het gezamenlijke gebouw van een huisarts, tandarts en mondhygiŽniste in Maarssen-Dorp. Zondagochtend woedde daar een brand en die is weer opgelaaid.



Tussen het plafond is het vuur weer gaan smeulen. Met een kettingzaag is de brandweer een gat in het dak aan het maken om zo de brand de kunnen bestrijden.



ROOKSCHADE

Vanochtend roken buurtbewoners een verdachte lucht en waarschuwden de brandweer. Die ontdekte dat er brand was uitgebroken in de ruimte waar de artsen hun instrumenten schoonmaken, meldt de nieuwssite VAR.



De ruimte is volledig verwoest. De rest van het pand aan de Beethovenlaan heeft flinke rookschade opgelopen en is daardoor voorlopig onbruikbaar. Vermoedelijk is de eerste brand ontstaan door kortsluiting.



