Overstekend jongetje geschept in Soest

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 14:40 uur | update: 15:12 uur

Foto: Caspar Huurdeman

SOEST - Op de Groen van Prinstererstraat in Soest is een kind gewond geraakt bij een aanrijding. Het jongetje is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.



De bestuurder kon het overstekende jongetje niet ontwijken, hoewel de auto volgens getuigen niet hard reed. De schade aan de auto was nihil.



