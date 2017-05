Dansers naar buiten vanwege brandalarm

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 15:07 uur | update: 15:25 uur

BILTHOVEN - Bij het H.F. Witte-vergadercentrum in De Bilt is op een erg ongelegen moment het brandalarm afgegaan: in het gebouw was het Europees kampioenschap ballroom dancing aan de gang. Alle deelnemers moesten in avondkleding naar buiten.



De brand is mogelijk ontstaan nadat buiten het gebouw onkruid was weggebrand.



Monteurs hebben het gas afgesloten en de komende twee dagen gaat de kraan niet meer open. Dat weerhield de dansers er niet van hun wedstrijd te hervatten, toen ze na een uur wachten weer naar binnen mochten.



