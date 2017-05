Nicolaaskerk in Baarn kan weer jaren mee

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 30 april 2017, 15:33 uur | update: 15:44 uur

Kardinaal Eijk draagt de mis voor. Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

BAARN - Het heeft jaren geduurd, maar de renovatie van de Nicolaaskerk in Baarn is nu eindelijk afgerond. Zondag werd het gebedshuis feestelijk in hergebruik genomen met een speciale kerkdienst. Daarbij was Kardinaal Wim Eijk aanwezig.



De afgelopen jaren werd het dak gerepareerd, de glas-in-lood ramen vervangen en afgelopen maanden kreeg het interieur een make-over. "Het is iedere keer weer genieten als je binnenkomt", zegt projectleider Michel Dankers. "De fase van het interieur is de meest zichtbare, daar geniet je dan ook erg van. Je komt binnen in een heel warme, zachte kerk. Het voelt bijna als een warm bad."



De renovatie kostte de kerk zo'n 2,5 miljoen euro. Dat geld werd opgehaald door giften, collectes en sponsoren. Volgens Dankers was de kerk broodnodig aan een verbouwing toe. "Als je binnenkwam dan was het donker. De muren waren grauw en het dak lekte. Daar moest echt wat aan gebeuren."



Nu kan de kerk er weer jaren mee door. Er moet nog wel een aantal kleine aanpassingen gedaan worden, maar de kerk zegt het geld de komende jaren meer te steken in de mensen in plaats van bakstenen.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht