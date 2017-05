Syntusbus vliegt uit de bocht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 05:47 uur | update: 07:48 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 2) Foto: AS Media (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - In Amersfoort is een Syntusbus uit de bocht gevlogen. Het ging zondagavond mis op de kruising Laan naar Emiclaer met Het Masker.



Hoe het eenzijdige ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De schade is enorm. Zo heeft de bus een lantaarnpaal en een verkeerslicht omver gereden.



Er raakte niemand gewond.







