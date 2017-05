Recordaantal bezoekers voor fantasyfeest Elfia

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 06:57 uur | update: 08:08 uur

Foto: RTV Utrecht

HAARZUILENS - Elfia Haarzuilens is door een recordaantal mensen bezocht. Met bijna 26.000 bezoekers trok het evenement meer fantasyliefhebbers dan ooit naar Kasteel De Haar.



Zaterdag was het evenement zelfs helemaal uitverkocht. Volgens de organisatie was de toeloop zo groot vanwege de jubileumeditie en het mooie weer.



"We hebben zo hard gewerkt met zijn allen. Normaal hebben we altijd wel wat tegenslagen maar het gaat nu allemaal zo soepel. Dit is het eerste evenement van het evenementenseizoen binnen de fantasywereld; iedereen is blij om elkaar te zien en te genieten. Dus het is echt fantastisch", aldus Anneke Groeneweg van de organisatie.



Tijdens Elfia gaan bezoekers onder anderen verkleed als elfen, trollen en victoriaanse dames.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht