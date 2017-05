Koninklijke Horeca Nederland: 'Rookverbod op terras niet wettelijk vastleggen'

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 16:26 uur | update: 18:16 uur

KAMERIK - De provincie Utrecht heeft in navolging van Rotterdam, Amsterdam en Texel nu ook een terras waar roken niet is toegestaan. Bij restaurant Kameryck in Kamerik mag vanaf vandaag binnen ťn buiten geen sigaret meer opgestoken worden. Op het grasveld is het nog wel toegestaan om te roken.



"Wij zien het terras als een vervangende ruimte van binnen", zegt eigenaar Mark Haagen. "Dus als het lekker weer is, zoals gisteren, dan zitten de gasten buiten. Dan is het toch raar dat je binnen niet mag roken en buiten wel?"



Sinds kort heeft het terras van Kameryck een afscheiding waardoor de rook meer blijft hangen. Daarnaast is het restaurant de laatste jaren meer met gezonde voeding bezig en daar past roken niet meer bij, zegt Haagen.



Wat Clean Air Nederland (CAN) betreft volgen andere horecaondernemers het voorbeeld van Kameryck. Er zou een wet moeten komen, zegt de anti-rookclub, die het roken ook op terrassen verbiedt. "Buiten roken is net zo schadelijk voor de omgeving als binnen roken. Wij willen daarom dat er op termijn een wettelijk rookverbod komt voor op het terras. Je kunt het niet aan de horecaondernemers zelf overlaten om dat te regelen", zegt een woordvoerder van CAN.



Maar dat ziet Koninklijke Horeca Nederland niet zitten. Woordvoerder Cees den Bakker: "We zijn een gastvrije sector, we bieden plek aan rokers en niet-rokers. Binnen is het nu verboden, de roker moest naar buiten. Wij vinden dat er daar een plek moet zijn om te roken. Als een ondernemer besluit om dat niet te willen dan is dat zijn eigen overweging."



Horecaondernemer Haagen is ook tegen wetgeving op het gebied van buiten roken. Hij vermoedt dat er horecaondernemers de komende jaren zelf gaan beslissen om roken op het terras in de ban te doen. "Dit is een trend. Binnen vijf jaar vermoed ik dat het merendeel van de terrassen rookvrij is."



