Opknapbeurt voor Woerdense bruggen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 08:26 uur | update: 08:35 uur

Foto: RTV Utrecht

HARMELEN - Woerden werkt de komende weken aan verschillende bruggen in de gemeente. Er zijn omleidingen ingesteld en dat kan overlast geven voor het verkeer.



Afgelopen week werd er al gewerkt aan de bruggen in de Kamerikse Wetering. Maandag start het werk in Harmelen. Zo wordt de brug op de Acacialaan volledig vervangen.



Later deze maand wordt aan de bruggen in Zegveld gewerkt.



