Ierse oplichters verplaatsen terrein weer naar Utrecht

UTRECHT - De politie waarschuwt voor zogenoemde 'travellers' in de regio Utrecht. Deze rondreizende klusjesmannen hebben afgelopen weekend weer toegeslagen.



Na Nieuwegein was het nu raak in de Utrechtse wijk Voordorp. Eerder waren de oplichters ook al actief in het Utrechtse Tuindorp.



WAARSCHUWING

"Afgelopen weekend ook weer melding over Engels sprekende klussers. Let aub op, vaak komen er onvoorziene kosten bij!" aldus wijkagent Dennis Schuring op Twitter.



De travellers komen meestal uit Ierland. Ze rijden rond in bestelbussen en bieden diensten aan zoals onderhoud en verbouwingen van huizen.



Mensen die denken met de travellers te maken te hebben, moeten direct 1-1-2 bellen.



