Meter voor meter op zoek naar een gaslek

UTRECHT - Netbeheerder Stedin zoekt van april tot oktober naar mogelijke gaslekken in de wijken Overvecht, Zuilen en rondom de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Verslaggever Robert-Jan Booij volgt zogenaamde 'lekzoeker' Peter Hofstede, die met zijn detector alle ondergrondse hoofdleidingen volgt.



"Het apparaat ruikt de kleinste hoeveelheden, beter dan onze neus", aldus Hofstede. "Bij een lek gaat hij piepen. Dat geven we door aan het centrale storingsmeldpunt, die dan monteurs inschakelen om de boel op te graven." De monteurs herstellen de leidingen, als het goed is voordat het lek tot een groot probleem kan uitgroeien.



De inspecties zijn nodig om de kwaliteit van het net te waarborgen. De lekzoekers volgen de hoofdleidingen op straat en komen tot aan de voordeuren. In totaal zullen Hofstede en zijn collega dit jaar 1250 kilometer aan leidingen controleren.



