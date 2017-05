Stedelijk gebied Utrecht slibt verder dicht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 09:27 uur | update: 10:10 uur

Foto: Olaf Kraak, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Of de economie nu goed blijft draaien of niet, het verkeer blijft de komende decennia toenemen. Vooral de groei van het personenvervoer in en rond de grote steden zoals Utrecht stelt nieuwe kabinetten voor een grote opgave. Dat blijkt uit vierjaarlijks onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.



In het personenvervoer doen de grootste opgaven zich verder voor in de regio's Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Zowel op de weg als in het openbaar vervoer.



Verder gaat het om de verbindingen richting Amersfoort, Zwolle, Breda, Tilburg, Den Bosch en Arnhem-Nijmegen. Vooral op de A1, A2, A15 en A58 blijft het te druk.



GOEDERENVERVOER

De onderzoekers waarschuwen dat ook het goederenvervoer tussen de Randstad en het achterland sterk blijft toenemen. Als er niets gebeurt, kunnen er na 2030 op de weg en op het spoor knelpunten ontstaan.



Het gaat vooral om de routes van de grote steden naar Duitsland en vice versa. De binnenvaart kan voorlopig wel uit de voeten, al ondervindt die mogelijk wel hinder bij laag water.



Voor het onderhoud en de verbetering van verkeersnetwerken die tot 2030 nodig zijn, ligt al geld klaar. Het onderzoek dat maandag is verschenen bevat aanbevelingen voor wat er daarna moet gebeuren.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht