Urn met as ligt al drie jaar in bos bij Stoutenburg

Foto: Facebook Politie Leusden en Woudenberg

STOUTENBURG/AMERSFOORT - Een wandelaar heeft zondag een bijzondere vondst gedaan op Landgoed Stoutenburg in Leusden. Ze trof een urn, mťt as erin.



De politie heeft onderzoek gedaan en het bleek dat de urn al drie jaar in het bos lag. Een nabestaande van de gecremeerde dode kreeg de deksel er niet af, dus was uitstrooien geen optie.



De nabestaande besloot daarom de urn in het bos achter te laten, schrijft de politie op Facebook.



De politie heeft 'm nu opnieuw aan de nabestaande gegeven zodat de as alsnog uitgestrooid kan worden.



