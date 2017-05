Cementwagen verliest lading bij Loenen.

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 10:47 uur | update: 12:42 uur

LOENEN - Een cementwagen is maandagochtend rond 09.30 uur een deel van zijn lading verloren op de kruising van de N201 en de N402 bij Loenen aan de Vecht.



Het ongeluk zorgde voor een gevaarlijke situatie, door het geloste cement was het wegdek spekglad. De aannemer die de vracht verloren was is ook getipt en heeft zelf ter plekke de rommel opgeruimd.



Agenten hebben de provincie ingeschakeld. Inmiddels is de weg weer vrij.



